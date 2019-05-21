Güneyde yangın tedbirleri başladı

Kıbrıs’ın güneyi Rusya’dan iki adet Kamov 32 tipi yangın söndürme helikopteri kiraladığı ve helikopterlerin birkaç gündür Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.

Helikopterlerin Baf Havaalanı'nda bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin deneme uçuşları ve su atışlarının ardından, Kıbrıs Orman Dairesinin Trodos bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata katıldıklarını da ekledi.

