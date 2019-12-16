Güneyde yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi

Kıbrıs'ın güneyinde özellikle Larnaka ve “Mağusa bölgesinde” geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan yağışların, sürücülerin araçları içerisinde mahsur kalmasına neden olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Larnaka ve “Mağusa bölgesinde” etkili olan yağışların, yollarda ve evlerde su taşkınlarına neden olduğunu, yollardaki sürücülerin araçlarında mahsur kaldıklarını; itfaiye ekiplerinin ise olaylara müdahale ettiğini yazdı.

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