Güneyde yabancı yatırımcılara teşvik

Kıbrıs’ın güneyinde yüksek gelirli yabancı yatırımcıları Kıbrıs’a çekmek için vergi düzenlemeleri gündemde.

Cyprus Mail’in haberine göre, tartışılan yasal düzenlemeler arasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’de ikamet etmeyen yabancılar uyruklu kişilere, yıllık gelirlerinin yüz bin Euro’yu geçmesi kaydıyla gelir vergisinde %50 indirim öngörülüyor.

İkinci düzenleme ise beş yıllık %20 veya sekiz bin 550 Euro (hangisi daha düşükse) muafiyet hakkı tanıyor.

Muafiyetlerin yabancı kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çalışmaya başladığı tarihten itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Vergi yasalarında yapılması düşünülen düzenlemelerinin yüksek gelirli yabancıları Kıbrıs’ta iş yapmaya teşvik etmek olduğu açıklandı.