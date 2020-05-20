Güneyde ve ara bölgede yangın

Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa’nın batısında Yeşil Hat'ta ve yakınlarında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ara bölgeye de sıçradı.

Alayköy’den de görülen dumanlar nedeniyle Kıbrıslı Rum İtfaiye ekipleri harekete geçti. Yangına BM askerleri de müdahale ediyor.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıbrıslı Türk İtfaiye yangının henüz kuzeye geçmediğini belirtti.

Lefkoşa Uluslararası Havaalanı yakınlarında bulunan bölgede rüzgar nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtiliyor.

Yangının bir kısmının güneyde bir kısmının ise ara bölgede olduğu da iddia ediliyor.