Güneyde vakasız 3. Gün, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içerisinde 1.047 Covid-19 testi yapıldı, hiçbir pozitif vakaya rastlanmadı. Lefkoşa Genel Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi göre 65 yaşındaki bir erkek hasta ise yaşamını yitirdi.

Bugün meydan gelen ölüm ile birlikte, Kıbrıs’ın güneyinde Covid – 19 salgınından ölen kişi sayısı 26 oldu, bunların 19’unun direkt, 7’sinin ise salgınla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği açıklandı. Cyprus Mail’in haberine göre bugün ölen 65 yaşındaki hastanın başka kronik rahatsızlığı bulunuyordu.

Güney vakasız üçüncü gününü tamamlarken toplam Covid-19 vaka sayısı 985'te kaldı, Lefkoşa Genel Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi’nde ise bir hasta tedavi görüyor.