Güneyde vaka çok, karışıklık arttı

Kıbrıs’ın güneyinde, önceki gün saptanan yeni tip koronavirüs vakalarının ithal enfeksiyondan çok yerel enfeksiyon olduğu; karantina koşullarında olması gereken bazı kişilerin kurallara uymayıp toplum içerisine karıştığı, havaalanlarında uygulanan testler konusunda da karışıklık hakim olduğu basına yansıdı.

Politis “Vaka Çok, Görüntü Bulanık” başlığıyla aktardığı haberinde önceki gün yapılan 3 binden fazla testte 25 yeni vaka saptandığını ve vakalardan sadece 2’sinin ithal olduğu yazdı.

Habere göre, epidemiyoloji grubu Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ile telekonferans yöntemiyle görüşerek, mevcut duruma dair bilgi verecek ve bundan sonra atılacak adımları görüşecek.

Epidemiyologlar kamuoyu önünde tartışıyor

Kıbrıslı Rum epidemiyoloji grubu üyelerinin, virüsün toplum içerine ne kadar nüfuz ettiğine dair tartışmalarını artık grup dışında, kamuoyu önünde yapmaya başladığına da işaret edildi.

Grup üyelerinden Petros Karayannis, Limasol’da yeni tip koronavirüs virüsü taşıyan ancak semptom göstermeyen bin-bin 500 kişi olduğuna dair Leondios Kostrikis’in yaptığı açıklamaları reddetti.

Dr. Kostrikis ise verdiği rakamların doğruluğunda ve Limasol’daki vaka sayısının 4 haneli olduğunda ısrar etti.

Havaalanlarında test kaosu

Gazete, başka bir haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un verdiği “şartlar derhal düzeltilecek” teyidine rağmen Larnaka Havaalanı’nda yaşanan PCR testi kaosunun devam ettiğine dikkat çekti.

Habere göre, yolcular, yapılan testlerin sonuçlarını ne zaman alacakları veya karantinaya girmeleri gerekip gerekmediği konusunda kendilerine bilgi verilmediğinden şikâyetçi.

Bu arada, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı 9 Haziran – 2 Ağustos döneminde A ve B kategorideki ülkelerden toplam 34 uçuşla gelen yolculara, Larnaka ve Baf Havaalanlarında toplam 27 bin 334 test yapıldığını açıkladı.



34 uçuştan 16’sının Yunanistan’dan gerçekleştiğini ve bunlardan 5’inde pozitif vaka saptandığını anlatan Sağlık Bakanı, 1 Ağustos itibarıyla havaalanlarında yapılan günlük test sayısının 600’den 1000’e çıkarıldığını da hatırlattı.

Gazete, polisin, vakaların artması üzerine yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk üç gün içerisinde bin 352 denetim yaptığını; 9 işletme ve 43 şahıs hakkında işlem yapıldığını; denetimlerin 504’ünün Limasol kazasında olduğunu; hakkında işlem yapılan işletme sayısının 2, şahıs sayısının da 16 olduğunu belirtti.

Sorun yalnız Limasol’da değil…

Fileleftheros ise, verilerin, enfeksiyon sorununun Limasol’la sınırlı olmadığını gösterdiğini ve son 24 saatte yapılan testlerde diğer kazalarda da vakalar saptandığını yazdı. Gazete, diğer kazaların aksine Limasol’da önceki gün hiç yeni vaka saptanmadığını, Larnaka’da önemli oranda vaka bulunduğunu yazdı.

ABD’den dönen kadının enfeksiyon zincirinde 19 kişi

Gazete, ABD’den dönen ve karantina kurallarına uymayan bir kadının başlattığı enfeksiyon zincirine dün 3 vaka daha eklendiğini ve böylece çoğunluğu Larnaka’da olan vaka sayısını 19’a çıktığını belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinde, geçen bahar yaşadığı zamanlara dönüş yaptığına işaret edilerek, sonuçların, güneyde nüfusun test yapılan yüzde 1,3’ünün pozitif çıktığı değerlendirmesini teyit ettiğine işaret edilen haberde “Bu oran Kıbrıs nüfusunun geneline taşındığında birkaç bin kişiye tekabül eder” vurgusu yapıldı.

12 yaş ve altındaki çocuklardan test istenmeyecek

Alithia, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı açıklamasına dayanarak, geliş yeri neresi olursa olsun 12 yaş ve altındaki çocuklardan negatif sonuçlu belge ve güneydeki havaalanlarında PCR testi istenmeyeceğini bildirdi.