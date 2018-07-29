Güneyde üvey babaya cinsel istismardan 8 yıl hapis

Fileleftheros gazetesi “Tecavüze İskontoyla Hapis Cezası” başlığıyla yayımladığı haberinde, hafif zeka geriliği olduğu saptanan üvey babaya, üvey çocuğuna zaman zaman tecavüz etmesinden dolayı 8 yıl hapis cezası verildiğini aktardı.

Kararda, üvey babanın psikiyatrik ve psikolojik raporlarının da göz önünde bulundurulduğunu kaydeden gazete, 10 kez tecavüzün söz konusu olduğundan söz ederek, üvey babaya, toplamda, her tecavüz için bir yıldan az ceza verildiği eleştirisinde bulundu.