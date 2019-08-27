Güneyde Ulusal Konseyi toplanacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulusal Konseyi'nin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in başkanlığında 3 Eylül Salı günü Başkanlık Sarayı'nda toplanacağı duyuruldu.



Hükümet Sözcüsü Vekili Klelia Vasiliou, kendi Twitter hesabına, Ulusal Konsey toplantısının 3 Eylül tarihinde sabah saat 10’da Başkanlık Sarayı'nda yapılacağını yazdı.



Vasiliou, “Ulusal Konsey 3 Eylül tarihinde, salı günü saat 10.00’da Başkanlık Sarayında toplanıyor; toplantıda Kıbrıs sorunundaki gelişmeler üzerinde öneriler ve görüşler ifade edilecek” diye yazdı.