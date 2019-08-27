Güneyde Ulusal Konseyi toplanacak
Kıbrıs Ulusal Konseyi'nin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in başkanlığında 3 Eylül Salı günü Başkanlık Sarayı'nda toplanacağı duyuruldu.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Ulusal Konseyi'nin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in başkanlığında 3 Eylül Salı günü Başkanlık Sarayı'nda toplanacağı duyuruldu.
Hükümet Sözcüsü Vekili Klelia Vasiliou, kendi Twitter hesabına, Ulusal Konsey toplantısının 3 Eylül tarihinde sabah saat 10’da Başkanlık Sarayı'nda yapılacağını yazdı.
Vasiliou, “Ulusal Konsey 3 Eylül tarihinde, salı günü saat 10.00’da Başkanlık Sarayında toplanıyor; toplantıda Kıbrıs sorunundaki gelişmeler üzerinde öneriler ve görüşler ifade edilecek” diye yazdı.
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