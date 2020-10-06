Güneyde Ulusal Konsey olağan üstü toplandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulusal Konsey’i Türkiye’nin Maraş kararı sonrası olağan üstü toplantı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada “Türkiye’nin BM kararlarını ihlal eden adımlarını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Türkiye’yi özellikle 1984 tarihli 550 ve 1992 tarihli 789 sayılı BM kararlarına uyması çağrısı yapıldı.

Ulusal Konsey ayrıca açıklamada tüm taraflarla Kıbrıs sorununun tehditlerden uzak ve başarılı bir şekilde çözülmesi için verimli bir diyaloğa katılmaya hazır olduğunu yineledi.

Ulusal Konsey’in ilerde kimlik kartları ve geçiş noktalarının kapatılmasıyla ilgili adım da atabileceği, Kıbrıs Cumhuriyeti kulislerinde konuşulmakta.

Konsey toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Türkiye’nin tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AKEL Genel Sekretri Andros Kiprianu ise, yaptığı açıklamada, kınamanın izlenecek diğer eylemler için ilk adım olduğunu kaydetti.

Kiprianu, hükümeti eleştirmenin zamanı olmadığını kaydederek, diyaloğa ve müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduklarını ifade etti. Kiprianu ayrıca bundan sonra atılacak adımlar konusunda masada çeşitli önerilerin olduğunu fakat bir görüş birliğinin olmadığını açıkladı.

ELAM milletvekili Lino Papagiannis, Ulusal Konsey toplantısına Kıbrıslı Türkler’in Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartlarının iptal edilmesi ve geçişlerin durdurulması önerisi yaptıklarını açıkladı. Papagiannis, Türkiye’ye karşı radikal tedbirlerin alınması gerektiğini savunduklarını belirtti.