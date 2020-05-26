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Güneyde uçuş yasaklarına uzatma

Güneyde uçuş yasaklarına uzatma

Güneyde uçuş yasakları COVID-19 salgını nedeniyle 8 Haziran tarihinde kadar uzatıldı.

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Güneyde uçuş yasakları COVID-19 salgını nedeniyle 8 Haziran tarihinde kadar uzatıldı.
 
Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Kıbrıs Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlayan yeni talimata göre, COVID-19 hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan önlemler çerçevesinde uçuş kısıtlamalarının 8 Haziran tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

 

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