Güneyde uçuş yasaklarına uzatma

Güneyde uçuş yasakları COVID-19 salgını nedeniyle 8 Haziran tarihinde kadar uzatıldı.



Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Kıbrıs Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlayan yeni talimata göre, COVID-19 hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan önlemler çerçevesinde uçuş kısıtlamalarının 8 Haziran tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.