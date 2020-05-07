Güneyde tutuklu şahıs karakoldan kaçtı

Lefkoşa’nın güneyinde, 32 yaşındaki Hindistanlı Satinder Singh isimli bir tutuklunun karakoldan kaçtığı duyuruldu. Kıbrıslı Rum polis ekipleri, dün sabah 11 civarında tutuklunun Omorfita Karakolundan kaçtığını duyurdu.

Polis, tutuklunun 1.75 boylarında olduğunu belirterek, gri eşofman takımı ve gri spor ayakkabısı giydiğini kaydetti. Şahsı gören kişilerin 1460’ı veya 22 802222’yi aramaları istendi.