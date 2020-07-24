Güneyde turist sayısında %98.2 düşüş

Cyprus Mail'in haberine göre, güneye Haziran ayında gelen turist sayısında %98.2 azalma oldu.

Kıbrıs İstatistik biriminin verilerini paylaşan gazete, Haziran 2019’da 509 bin 662 turistin adaya giriş yaptığını bu yıl ise yine haziran ayında sadece 9 bin 119 turistin güneye geldiğini aktardı.

2020’de Ocak – Haziran ayları arasında 255 bin 675 giriş yapılırken, 2019 yılının aynı tarih aralığında bu rakamın 1 milyon 631 bin 23 olduğu belirtildi. %84.3 düşüş yaşandığına işaret eden gazete, bunun nedeninin salgın önlemleri çerçevesinde Mart ayında başlayan ve 8 Haziran’a kadar devam eden giriş kısıtlamaları olduğuna dikkat çekti.

Yunanistan’dan %75.8, Almanya’dan %93.1, İsviçre’den %93 ve Avusturya’dan gelen turist sayısında %91.1 düşüş olduğu bildirildi.

Haberde, Haziranda gelen turistlerin %42.6’sı tatil amaçlı, %28’i akraba ziyareti, % 29.4’ünün ise iş bağlantılı olduğu da yer aldı