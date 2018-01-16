Güneyde turist sayısı arttı ancak turizm geliri düştü
Kıbrıs’ın güneyinde 2017 yılında giden turist sayısının artış gösterdiği, ancak turizm gelirinin azaldığı bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde 2017 yılında giden turist sayısının artış gösterdiği, ancak turizm gelirinin azaldığı bildirildi. Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’a geçen yıl giden turistlerin, kişi başına ortalama 738 Euro harcadığını kaydederken, bu miktarın, son 4 yılın en düşük miktarı olduğunu yazdı.
Haberde, en çok harcamayı İsveçli ve İsrailli turistlerin yaptığı kaydedildi.
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Etiketler : turizm
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