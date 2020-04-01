Güneyde tedbirler katılaşıyor

Cyprus Mail'in haberine göre Kıbrıs'ın güneyinde Polis şefi, halkın karantina koşullarına uymamasından dolayı askere yetki verileceğini ve yollardaki barikatlarda konuşlandırılacağını açıkladı.

Polis şefi Kypros Michaelides, Larnaka'da yaptığı konuşmada halkın uyarılara ve karantina koşullarına uymadığını ve bu durumun ciddi sıkıntılara neden olduğunu kaydetti.

Kaynak: Cyprus Mail