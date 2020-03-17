Güneyde tedavi görenler için girişim

Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde tedavileri süren veya ilaç tedarik eden hastalar için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim yapılıdığını duyurdu. Tedavi gören hastaların geçerli belge ile güneye geçebilecekleri, ilaçlar için ise toplu ilaç listesi hazırlandıktan sonra ilaçların Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Genel Merkezi’nden alabileceği açıklandı.

Açıklama şu şekilde:

Bakanlığımız tarafından Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan girişimler sonucunda tedavilerini Güney Kıbrıs’ta sürdürmek zorunda olan veya tedavileri çerçevesinde gerekli olan ilaçlarını Güney Kıbrıs’tan tedarik eden vatandaşlarımıza ilişkin olarak izlenecek yol şu şekilde belirlenmiştir.

Güney Kıbrıs’ta tedavilerini sürdürmek zorunda olan vatandaşlarımız bu durumu gösteren geçerli bir belgeyle (hasta raporu, randevu belgesi vb) açık olan geçiş kapılarından Güney Kıbrıs’a geçiş yapabileceklerdir.

Diğer yandan, Güney Kıbrıs’tan tedarik edilmesi gereken yaşamsal ilaçlar için ise vatandaşlarımızın reçetelerini ivedilikle Bakanlığımızın aşağıda verilen elektronik posta adresine ulaştırması gerekmektedir. Bunun sonucunda hazırlanacak olan toplu bir ilaç listesi BM aracılığıyla tedarik edilecek ve vatandaşlarımız ilaçlarını Lefkoşa’da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Genel Merkezi’nden alabileceklerdir.

İlgili vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

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