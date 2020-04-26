Güneyde tablo "cesaret verici"

Kıbrıs’ın güneyinde dün 6 yeni coronavirüs vakası daha tespit edildiği ve vaka sayısının İngiliz Üslerindeki 10 vaka dahil olmak üzere 810’a ulaştığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Vakalar Sürekli Düşüyor” başlıklı haberinde, dün Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirilen 2 bin 467 testin sonucunda, 6 yeni vaka tespit edildiğini yazdı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın 20 bin çalışana test yapılması programı çerçevesinde dün bin 407 test yapıldığını ve 1 pozitif vaka tespit edildiğini kaydeden gazete, teyit edilmiş vakaların temaslarının takibi sonucunda gerçekleştirilen testlerde ise 3 yeni vakaya rastlandığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışından Kıbrıs’a dönen kişilere yapılan testlerde ise 1 yeni pozitif vakaya rastlanırken, şahsi inisiyatifle gerçekleştirilen 298 test sonucunda da 1 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Gazete, Kıbrıslı Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) çalışanlarına yapılan 61 test sonucunda hiç pozitif vakaya rastlanmadığını, öte yandan, yapılacak olan 20 bin testten ise, dün akşama kadar 14 bin 960’ının tamamlandığını belirtti.

Habere göre moleküler viroloji öğretim üyesi ve pandemi danışmanlarından Dr. Leondios Kostrikis ise açıklamasında, yeni vakalardaki azalan sayının, son günlerde ortaya çıkan çok iyi sonuçlara eklendiğini söyledi.

Önlerindeki epidemiyolojik tablonun oldukça cesaret verici olduğunu da söyleyen Kostrikis, bu sonuçların devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde, devletin kısıtlayıcı önlemlerin aşamalı olarak kaldırılması planını etkin hale getirebileceğini ifade etti.

“Kafeterya, fırın ve pastanelerde coronavirüs vakaları”

Gazete “Kafeterya, Fırın ve Pastanelerde coronavirüs Vakaları” başlıklı haberinde ise, Sağlık Bakanlığı, işletmelerle ilgili coronavirüs vakalarının, kafeterya, fırın ve pastanelerde tespit edildiği konusunda bir açıklama yaptığını yazdı.

Akropoli bölgesinde bulunan Alfamega süpermarketin kafeteryası ile fırınında coronavirüs vakaları tespit edildiğini ifade eden gazete, Limasol’daki bir şekerleme atölyesinde de bir vaka tespit edildiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, dün tespit edilen 6 vakadan ikisinin, fırın çalışanı olduğunu yazdı.

Güncel epidemiyolojik veriler

Haberinde güneyde coronavirüsle ilgili güncel epidemiyolojik verilere de yer veren gazete, 23 Nisan tarihine kadar, coronavirüse yakalanan 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların 14’ünün nihai ölüm nedeninin coronavirüs olduğunu belirtti.

23 Nisan tarihine kadar güneyde 148 hastanın iyileştiğini ve bunun ise yüzde 18,7’lik bir orana tekabül ettiğini yazan gazete, 30 hastanın (yüzde 3,8) ise yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesi gerektiğini belirtti.

En fazla vakanın 100 bin kişilik nüfus başına 401 vakayla Aradip bölgesinde tespit edildiğini kaydeden gazete, bunu 120,1 vakayla Baf, 101,4 vakayla Larnaka, 60,9 vakayla Lefkoşa 47,7 vakayla Mağusa bölgesi ve 20 vakayla Limasol’un izlediğini ifade etti.

Vakalar arasındaki kadın-erkek oranının eşit olduğunu, vakaların yaş ortalamasının ise 46,7 olduğunu ve çoğunluğun 18-59 yaş arasında olduğunu da kaydeden gazete, 60 yaş üzerindeki vaka sayısının oranının yüzde 26 olduğunu ekledi.

Poliklinik hizmetleri

Bu arada gazete, devlet hastanelerinde planlanmış randevuları bulunan ve randevuları coronavirüsle ilgili kısıtlayıcı önlemler dolayısıyla iptal edilen vatandaşların, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) tarafından önümüzdeki dönem içerisinde, doktorlarını ne zaman ziyaret edebilecekleri konusunda bilgilendirileceklerini haber verdi.

Gazete, Sağlık Bakanlığının, devlet hastanelerindeki acil olmayan vakaların ele alınması için polikliniklerin yeniden hizmet verilmesiyle ilgili kararnamesinin ardından, OKİPİ’nin “gerek hastaların, gerek de devlet hastanelerinde çalışanların güvenliği açısından, polikliniklerde muayene için, yalnızca hastanelerin ilgili klinikleri tarafından telefonla bilgilendirilecek olan hastaların geleceğine” dair bir açıklamada bulunduğunu iletti.

Polis apartman dairesinde parti yapan yabancı uyruklu 24 kişiye ceza kesti

Gazete başka bir haberinde ise, polisin, geçtiğimiz Cumartesi sabah erken saatlerde, Larnaka’da bir apartman dairesinde parti yapan 24 yabancı uyruklu kişiye 300’er Euro para cezası kestiğini yazdı.

Polisin, yabancı uyruklu kişilerin bir dairede toplandığına dair bir ihbar almasının ardından olay yerine gittiğini yazan gazete, şahısların polise orada neden bulunduklarına dair tatmin edici izahat veremediklerini, polisin ise kendilerine 300’er Euro para cezası kestiğini belirtti.

Gazete, geçtiğimiz Cuma akşamından Cumartesi sabahına kadar polisin 3 bin 397 kontrol yaptığını ve 87 yaya ve sürücünün kısıtlamaları ihlal ettikleri için polis tarafından rapor edildiğini de

Kıbrıs Ulaştırma Bakanından ülkeye dönüşlerle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos ise Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek istediğini bildiren öğrenci ve geriye kalan kişilerin yüzde 75’inin, önümüzdeki bir ay içerisinde Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini söyledi.

Demecinde, hükümetinin ülkeye dönüşlerle ilgili programından ve bunun önümüzdeki dönemde nasıl ilerleyeceğinden söz eden Karusos, bunun 30 Haziran’a kadar tamamlanmasının beklendiğini de belirtti.,

Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu ise coronavirüs salgını konusunda Politis gazetesinde yer alan demecinde, epidemiyolojik göstergelerin izin vermesi durumunda, Kıbrıslı Rum hükümetinin aşamalı olarak kısıtlayıcı önlemleri azaltmaya başlamasının beklendiğini söyledi.

Alınmış olan bir önlemin kaldırılmasının, istenen sonuçları vermediğini tespit etmesi durumunda, kısıtlamaları geri getirme konusunda tereddüt etmeyeceğini de ifade eden İoannu, Rum hükümetinin çabalarının artık coronavirüsü salgınının toplumun birçok alanı ve ekonomide arkasında bıraktığı kayıpların sınırlanmasına odaklandığını işaret etti.

Devlet hastanelerinin coronavirüsle mücadele konusundaki çabalarına da atıfta bulunan İoannu, hataların ve eksikliklerin, şartlar buna izin verdiği zaman ele alınacağını söyledi.

Hastanelerin yeniden açılmasının, polikliniklerin (ayakta tedavi klinikleri) çalışmasıyla yarın başlayacağını da ifade eden Kıbrıslı Rum bakan, hastanelerin tam anlamıyla yeniden çalışmasına ilişkin senaryoların da masada olduğunu belirtti.

Normal hayata dönüşün uzun zaman alacağını ve bunun çeşitli aşamalarda gerçekleştirileceğini de ifade eden İoannu, güneyde, nispeten erken bir zamanda hastanelerde Covid-19 vakaları kayda geçirilmesi şanssızlığına sahip olduklarına da işaret etti.

Bunun ne Kıbrıslı Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ)’nin kötü organizasyonu, ne de malzeme ve ekipman eksikliğinin sonucu olmadığını ifade eden İoannu, hata ve ihlallerin, şartlar buna izin verdiğinde ele alınacağını yineledi.

Bütün önlemlerin bir gecede kaldırılmasının mümkün olmadığını da ifade eden İoannu, önlemler nasıl yavaş yavaş uygulandıysa, aşamalı olarak azaltılacaklarını belirtti.

Demecinde havalimanlarının açılması konusuna da değinen İoannu, uçuş programının yeniden başlamasının da kademeli olacağını belirtti.

Havalimanlarının açılmasının hükümeti de ciddi şekilde meşgul eden çok büyük bir mesele olduğunu, aynı zamanda bunun turizm, ekonomi ve yatırımlarla ilgili etkileri de bulunduğunu belirten İoannu, uçuş programının yeniden başlamasının, coronavirüs salgınının Kıbrıs’ın güneyiyle benzer bir seyirde olduğu ülkelerden uçuşlarla, aşamalı olarak gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.