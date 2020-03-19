Güneyde sokağa çıkma yasağı yok

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, CNA’a açıklamada bulunarak Coronavirüse karşı sokağa çıkma yasağı gibi bir karar alınmadığını belirtti. Koushos, bu yönde çıkan haberleri de yalanladı.

Sözcü Koushos, eğer uzmanların böyle bir önerisi olursa siyasilerin de bunu değerlendireceğini kaydetti. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis yönetiminde bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen siyasi parti liderleri Konseyi toplantısına atıfta bulunan Koushos, Anastasiadis'in parti liderlerine hükümetin gelişmelere bağlı olarak baktığı durum ve önlemleri bildireceğini söyledi.

Anastasiadis'in durumu değerlendirmek ve ortak bir anlayışa ulaşmak amacıyla parti liderleri ile görüşeceğini kaydetti.

Foto: Arşiv