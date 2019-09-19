Güneyde sel riski olan 19 bölge belirlendi

Kıbrıs’ın güneydeki Sivil Savunma, interaktif harita hazırladı, hangi bölgelerde su baskını olasılığı olduğunu belirledi.

Farkındalık kampanyası başlatan Sivil Savunma, sel baskınlarını azaltmak, yerel yönetimler ve halkın gerekli tedbirleri almalarını sağlamak amacıyla, derelerle bağlantısı olan ve yüksek risk taşıyan 19 potansiyel bölge tespit etti.

Sivil Savunmanın hazırladığı ve internet ortamında yer alan interaktif harita ile yurttaşları ev ve işyerlerinin risk altında olup olmadığını öğrenebilecek.

AB üye ülkeler için zorunlu

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin, tüm suyolları ve sahillerin su baskını riski taşıyıp, taşımadığını belirleme zorunluluğu bulunuyor. AB’nin konu ile ilgili 2007/60 sayılı yönergesine göre, üye ülkeler su baskınlarının derecesi ve insan hayatına karşı taşıdığı riski belirleme ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Su Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanan haritada 3 olasılık derecesi bulunuyor;

Her 20 yılda bir tekrarlanan su baskını ( istatistiklere göre)

Her 100 yılda bir tekrarlanan su baskını ( istatistiklere göre)

Her 500 yılda bir tekrarlanan su baskını ( istatistiklere göre)