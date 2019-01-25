Güneyde sebze fiyatları uçtu

Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında yapılan fiyat araştırmasında kuzeydeki ürün fiyatlarında küçük oynamalar görülmesine karşın, güneyde hem düşüşte, hem de yükselişte büyük farklar ortaya çıktı.

İki haftadır aynı oranda seyreden döviz kurlarının bu hafta düşmesine karşın güneydeki bazı sebze fiyatları hızı bir yükselişe geçti. Kuzey ile güney arasındaki fiyat farkı da aynı ölçüde açıldı.

Kuzeyde en büyük fiyat yükselişi 1 TL ile avokadoda yaşanırken, güneydeki en büyük yükseliş 8 TL ile pırasada oldu.

Kuzey ve güney arasındaki en büyük fiyat farkı ise 13,45 TL ile avokadoda yaşandı.

Kuzeyde 7,25 TL olan avokado, güneydeki reyonlarda 20,70 TL’ye yer aldı. Avokado yanında kabak, brokoli ve çiçek lahanası ürünlerinde de iki bölge arasında büyük fark görüldü.

Buna göre kabak kuzeyde 11,99 TL iken güneyde 22,50 TL’ye satışa çıkarken, brokoli kuzeyde 5,99 TL, güneyde ise 17,70 TL oldu.

Mevsim yemekliklerinden olan çiçek lahanası ise kuzeyde 3 TL iken, güneyde 13,50 TL’ye yer aldı.

Kuzeydeki fiyatlar dengesini korudu, güneyde hızlı değişiklikler

Kıbrıs’ın güneyindeki sebze reyonunda yaşana fiyat düşüşlerinde en büyük fark 6,49 TL ile domateste görüldü. Domates ücretinde yaşanan düşüşe karşın pırasa ise ayni oranda yükseldi.

Geçtiğimiz hafta güneyde 16,99 TL olan domates bu hafta 10,50’ye tüketiciye ulaşırken, pırasa 12 TL’den 20 TL’ye yükseldi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatlarda ise birçok sebzede yükseliş yaşanırken, bazı ürün fiyatları ya sabit kaldı ya da çok düşük de olsa düşüşe geçti. Kuzeydeki en yüksek fiyat değişikliği 1 TL ile avokado ve taze baklada yaşanırken, en büyük düşüşü ise mantar gösterdi.

Kuzey’de mantar düşüşte, bakla yükselişte

Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatlarda ise birçok sebzede yükseliş yaşanırken, bazı ürün fiyatları ya sabit kaldı ya da çok düşük de olsa düşüşe geçti. Kuzeydeki en yüksek fiyat değişikliği 1 TL ile avokado ve taze baklada yaşanırken, en büyük düşüşü ise mantar gösterdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde olan fiyat değişiklikleri;

Salatalık 11,50 TL’den 11,95’e, kuru soğan, 3,99 TL’den 4,40’a,pırasa 3 TL’den 3,60’a, taze bakla 18,99 TL’den 19,95’e, avokado 6 TL’den 7,25’e yükselirken, muz 6,99 TL’den 5,99’a,patates 7,80 TL’den 6,95’e, mantar 31,25 TL’den 27,60’a indi.

Güney’deki domates düşüşte

Kıbrıs’ın güneyinde yapılan fiyat incelemesinde geçtiğimiz haftadan bu yana birçok sebze fiyatlarında düşüş yaşandı.

Buna göre kabak 27,70 TL’den 22,50’ye gerilerken, kuru soğan 7 TL’den 5,94’e, patates 7 TL’den 5,70’e, domates 16,99TL’den 10,50’ye, kereviz 8,32 TL’den 7,50’ye, havuç 8,94 TL’den 7,50’ye, kestane 21,20 TL’den 19,50’ye düştü.

Bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışı ise en çok pırasayı etkiledi. Geçen hafta 12 TL’ye reyonlarda yer alan pırasa bu hafta 20,70 TL’ye çıktı. Buna göre güneyde yükselen bazı sebze fiyatları;

Enginar 8,32’den 11,70’ye, muz 5,86 TL’den 7,50’ye, mandalina 7,70 TL’den 9,90’a, çiçek lahanası 12 TL’den 13,50’ye çıktı.

Et, market ve tavuk fiyatları sabit

Geçtiğimiz hafta kuzu etinde yaşanan fiyat artışına karşın, bu haftaki alışveriş sepetinde yer alan market reyonundaki ürünler, et ve tavuk fiyatları ise benzer rakamlarla aile bütçesine yansıdı.