Güneyde sarı alarm

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi yarın sabah saat 05.00’e kadar sarı alarm uyarısında bulundu.



Sarı alarma göre, bölgenin zaman zaman ve aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur etkisi altında kalması bekleniyor. Toplam yağışın 6 saatlik bir süre içinde yerel olarak 50 mm aşabileceği duyuruldu.

Vatandaşlara, yerel sel olayı olasılığından haberdar olmaları ve özellikle açık hava aktivitelerinde ortaya çıkabilecek sorunları dikkate almaları çağrısı yapılıyor.

Meteoroloji Dairesi, görüş mesafesinin kısa ve yolların kaygan olması nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları çağrısında bulundu.