Güneyde sarı alarm

Yağışların etkili olduğu yurdumuzda Kıbrıs’ın güneyinde şiddetli yağmur ve fırtınaya karşıya sarı alarm verildi.

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yetkilileri, bu sabah 6’dan itibaren etkili olan yağışların yarın sabaha süreceğini ve sel riski olduğunu duyurdu.

Kathimerini'nin haberine göre, gün boyu sürecek yağışların zaman zaman şiddetlenmesi beklenirken, 24 saatlik süre içerisinde 55 milimetre üzerinde yağış düşmesi beklendiği bildirildi.