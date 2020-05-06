Güneyde rotasyonlu eğitim başlıyor

Kıbrıs’ın güneyinde eğitime yeniden başlanıyor. 11 Mayıs Pazartesi günün lise son sınıf öğrencileri tekrar okullarına dönecek. Diğer sınıflar için ise hükümet 21 Mayıs tarihinde uzlaştı.

Karara göre öğrenciler 2 gruba ayrılacak ve haftalık rotasyonla derslerine devam edecek. 25 Haziran’a kadar devam edecek eğitimde öğrenciler 5 gün okulda, 5 gün de evde olacak.

Okullarla birlikte 21 Mayıs’tan itibaren dershane ve özel derslerin de yeniden başlaması bekleniyor.

Alınan kararda ayrıca sadece son sınıf öğrencileri sınava tabi tutulacak, diğer tüm sınıflar otomatik olarak bir sonraki sınıfa geçebilecek.

Kaynak: Kathimerini Cyprus