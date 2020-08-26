Güneyde pozitif testler negatif çıktı

Kıbrıs’ın güneyinde Pazartesi açıklanan 30 yeni covid-19 vakasından 27’sinin bugün tekrar test edildiği ve aralarında sadece bir kişide pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Geriye kalan 3 kişinin de test sonuçları gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yeni vakaların 17’sinin 22 Ağustos’ta Yunan adası Mikonos’tan geldiğini ve birbirileriyle bağlantılı olduğu, diğer 13 vakanın ise, 23 Ağustos’ta Ada’ya Amsterdam’dan gelen 10 yolcu ile yine aynı tarihte Londra’dan gelen 2 ve Hırvatistan'tan gelen 1 yolcu olduğu bildirilmişti.

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı, söz konusu 30 testte bulaşma olduğu görüldüğünü açıklayarak hatalı testlerden kaynaklanan rahatsızlık için özür diledi.

Kaynak cyprus mail