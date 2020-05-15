Yaz geldi, plajlar açılıyor. Küresel salgın coronavirüs tehdidine karşı plajlarda da sosyal mesafe önlemleri alınıyor. Kıbrıs’ın popüler yaz mekanı, Larnaka'daki Mackenzie Plajı da yeni sezon için hazırlanıyor. Plajda ‘sosyal mesafe’ kuralını uygulamak için çeşitli tedbirler alınıyor. Adanın güneyinde organize plajlar, korona virüsün yayılması için kısıtlayıcı önlemlerin kısmen kaldırılmasından sonra 21 Mayıs'ta açılacak. Güneyde plajlar halkın erişimine açık olarak düzenlendi. Tüm herkes plajlara eşit imkanlarla erişebiliyor, herhangi bir hizmet almazsa ücret ödemeden plajları kullanabiliyor.

(Fotoğraf: KYPE / Katia Christodoulou)