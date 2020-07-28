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Güneyde petrol ürünleri toplam satışları Haziran 2020’de %25,1 düştü

Güneyde petrol ürünleri toplam satışları Haziran 2020’de %25,1 düştü

Kıbrıs’ın güneyinde petrol ürünleri toplam satışları Haziran 2019’la karşılaştırıldığında Haziran 2020’de %25,1 düşüş kaydetti.

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Kıbrıs’ın güneyinde petrol ürünleri toplam satışları Haziran 2019’la karşılaştırıldığında Haziran 2020’de %25,1 düşüş kaydetti.
Kıbrıs İstatistik Dairesi (CyStat) tarafından yayımlanan verilere göre, Kıbrıs’ta birçok COVID-19 virüsünden korunma tedbirlerinin kaldırıldığı ay olan Haziran 2020’de, petrol ürünleri toplam atışları tutarı 92.550 ton oldu. 
Motor benzin satışlarında %6,6;  uçak yakıtında %91,1 düşüş gözlenirken motorinde %3,0’lık artış meydana geldi. 
CyStat’a göre, petrol ürünleri toplam satışlarında Mayıs 2020 ile karşılaştırıldığında Haziran 2020’de %3,9’luk bir artış kaydedildi.

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