Güneyde petrol ürünleri toplam satışları Haziran 2020’de %25,1 düştü

Kıbrıs’ın güneyinde petrol ürünleri toplam satışları Haziran 2019’la karşılaştırıldığında Haziran 2020’de %25,1 düşüş kaydetti.

Kıbrıs İstatistik Dairesi (CyStat) tarafından yayımlanan verilere göre, Kıbrıs’ta birçok COVID-19 virüsünden korunma tedbirlerinin kaldırıldığı ay olan Haziran 2020’de, petrol ürünleri toplam atışları tutarı 92.550 ton oldu.

Motor benzin satışlarında %6,6; uçak yakıtında %91,1 düşüş gözlenirken motorinde %3,0’lık artış meydana geldi.

CyStat’a göre, petrol ürünleri toplam satışlarında Mayıs 2020 ile karşılaştırıldığında Haziran 2020’de %3,9’luk bir artış kaydedildi.