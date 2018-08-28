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Güneyde perakende satışlar arttı

Güneyde perakende satışlar arttı

Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin ilk tahminlerine göre, Perakende Satış İş Hacmi Endeksi bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında Haziran 2018’de %8,2 arttı

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Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin ilk tahminlerine göre, Perakende Satış İş Hacmi Endeksi bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında Haziran 2018’de %8,2 arttı ve 123,4 (esas 2015=100) birime ulaştı.

Tahminlere göre, Ocak- Haziran 2017 dönemiyle kıyaslandığında, Ocak- Haziran 2018 döneminde ise endeks %6,3 artış gösterdi.

Geçici tahminler esasında Perakende Satış İş Hacmi Endeksi, bir önceki yılın ilgili ayıyla karşılaştırıldığında Haziran 2018 için %6,2 artarak 123,8 birime ulaşmıştı.

 

 

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