Güneyde patlama

Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa’da dün gece patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kıbrıs'ın güneyindeki kaynaklarına göre, patlama, saat 23.30 sıralarında bir sigorta şirketinin önünde meydana geldi. Oldukça güçlü bir patlayıcının kullanıldığı olayda binanın girişi büyük hasara uğradı.

Patlamanın meydana geldiği yeri kordon altına alan polisin yolun bir bölümünü de bir süreliğine trafiğe kapattığı öğrenildi.