Güney’de otellerin doluluk oranı ortalama yüzde 25
Kıbrıs’ın güneyindeki otellerin, Ağustos’un ilk haftasındaki doluluk oranının ortalama yüzde 25.
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Kıbrıs’ın güneyindeki otellerin, Ağustos’un ilk haftasındaki doluluk oranının ortalama yüzde 25.
Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların büyük çoğunluğunun yaz tatilini Ağustos ayının ikinci veya üçüncü haftasına ayarladığını ve otellerin doluluk oranının, 15 Ağustos itibarıyla yüzde 70’lere ulaşmasının umut edildiğini yazdı.
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