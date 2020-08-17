Güneyde oteller yerli turistlere kaldı

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Mağusa bölgesinde açık olan otellerin doluluk oranının, 3 günlük Meryem Ana yortusuyla birlikte, son günlerde yüzde 70’e ulaştığı haber verildi.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Kıbrıs Otelciler Birliğinin (PASİKSE) Mağusa bölgesi başkanı Doros Takkas, açıklamasında, açık otellerin tüm otellerin yüzde 30’una denk geldiğini ve bunların doluluk oranının son günlerde yüzde 70’lere ulaştığını ve hatta bunu aştığını söyledi.

Önümüzdeki haftanın da oldukça faal geçmesinin beklendiğini dile getiren Takkas, ana pazarın Kıbrıslılar, ardından da A kategorisindeki ülkelerden gelen turistler olduğunu dile getirdi.

Coronavirüs pandemisinin bıraktığı “kayıpların”, turist hareketlerinin artmış olduğu bu birkaç günde karşılanmasının mümkün olmadığını da belirten Takkas, önümüzdeki ayların gidişatına ilişkin olarak yoğun bir kaygı bulunduğunu da ifade etti.

Haberde, Aşağı Pirgo Dillirga bölgesindeki tüm tesislerin, Ağustos ayının tümü için tamamen dolu olduğu da ifade edildi.