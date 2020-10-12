Güneyde önlemler artırıldı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa ve Limasol’da Coronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için bazı acil önlemler açıklandı.

Yarından yürürlüğe girecek olan tedbirler 23 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Kısıtlamalardan biri 10 gün süreyle evlerde veya kamusal alanlarda, çocuklar dahil, ondan fazla kişinin bir araya gelemeyecek olması. Düğün ve vaftiz törenlerinde kokteyl partileri ve tebrik sıraları yasaklandı, oturma düzeni olan yemekli etkinlikler de 350 kişi ile sınırlandırıldı. Kilise, cami ve diğer ibadethanelerdeki toplantılara da sadece 75 kişinin katılmasına izin verilecek.

Lefkoşa ve Limasol'da maçlar taraftarsız oynanacak. Lokantalarda kişi sayısı iç mekanlarda 75, dış mekanda 150 kişi ile sınırlandırıldı. Sinema, tiyatro ve etkinlik alanlarında da kişi sayısı iç mekanlarda 75, dış mekanda 150 kişi ile sınırlandırıldı.