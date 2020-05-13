Kıbrıs’ın güneyinde okullar son sınıf öğrencileri için açılırken, küresel salgına yönelik tüm öğrenci ve öğretmenlerden de PCR testi alınıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği PCR testi ile 80 bine yakın test yapılan güneyde, bir yandan tüm açık sektörler taranırken, aynı zamanda “rastgele” yöntemiyle de testler yapılıyor. Mezun olacak öğrenciler için okullar “her sınıfta en fazla 12 öğrenci” olmak şartıyla önceki gün açıldı. Okulların açılması ile birlikte, tüm öğrenci ve öğretmenler de test programı içerisine dâhil edildi. ( YD / ΚΥΠΕ / Katia Hristodulu )