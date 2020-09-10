Güneyde okullar nasıl açıldı?

Farklı kapılardan okula giriş yapıyorlar, okul içindeki kolidorları bölerek karşılıklı geliş gidişi önlediler, dış bahçeler 2 metre sosyal mesafe kuralına göre işaretlendi, kantin içerisinde beklemeyi önlemek için mail yoluyla sipariş sistemi kurdular... Güneyde okullar yüz yüze eğitime başladı...

Sosyal medya hesabı üzerinden Alev Şensoy isimli vatandaş, güneyde yüz yüze eğitime başlayan okulların izledikleri yöntemleri ve uygulamaları paylaştı.

Şensoy paylaşımının amacını, “KKTC devletinden hiç bir destek bulamayan ve olumsuzluklar içinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan öğretmenlerimize alternatif bir fikir verebilmek istemem” şeklinde açıklayarak, yol gösterici olmasını diledi.

Yüz yüze eğitime başlayan güneyde, okul yönetimlerinin ailelerle sık sık irtibat içerisinde olduğunu vurgulayan Alev Şensoy, kendilerine de 23 sayfalık uyulacak kurallar sunumu gönderdiklerini belirtti.

İşte Alev Şensoy’un güneyde okullarda uygulanacak olan kural ve yöntemlere dair paylaşımı:

“Herkese iyi akşamlar.. Güney'de özel okullar yeni eğitim dönemine 9 eylül itibarıyla start verdi. Yüz yüze! Bu paylaşımı yapmak istememin nedeni, KKTC devletinden hiç bir destek bulamayan ve olumsuzluklar içinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan öğretmenlerimize alternatif bir fikir verebilmek istemem. Umarım maddiyata dayalı olmayan bazı uygulamaları bizim öğretmenlerimize de yol gösterici olur!

Her şeyden önce okulların ailelerle çok sık e-maillerle irtibatta olduğunu söylemem gerekir. Açılma kararını aldıktan sonra bizlere ve öğrencilere uygulayacakları kurallarla ilgili 23 sayfalık bir sunum gönderdiler.

Yeni normaller bundan böyle aşağıdaki gibi:

1-) Öğrenciler okula girişlerde farklı kapılardan giriş yapacaklar. Sınıflara böldüler.

2-) Okul binası içerisinde, sol şerit uygulaması getirdiler ve okulun iç mekanında olan, öğrencilerin kullandıkları koridor ve alanları siyah/sarı şeritlerle çizdiler. Koridorlarda karşılıklı gidiş geliş olmaması ve sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için okul binası içerisinde herkes sol taraftan ilerlemek zorunda.

3-) Okul bahçesini parsellere ayırdılar. Kantin bölgesi, Basketbol sahası, futbol sahası, iç bahçe ... vs. Her sınıfın hangi tenefüste hangi parseli kullanacağını kural olarak belirlediler.

4-) Dış bahçe de 2 metre sosyal mesafe kuralına göre işaretlendi. Yani çocuklar tenefüslerde kendilerine söylenen parsellere gittiklerinde bile aralarında 2 metre mesafe olacak şekilde bir düzenleme yaptılar.

5-) Kantinden sandüviç vs almak isteyen öğrenciler kantine mail yoluyla bu taleplerini iletecekleri bir sistem kurdular. Kesinlikle kantin içerisinde bekleme yapacakları herhangi bir ürün satın alamayacaklar.

6-) Her çocuk için tekli sıra var ve sınıf içerisinde kimsenin başkasının yerine oturması kesinlikle yasaklandı.

7-) Her çocuğa el dezenfektanı verdiler ve herhangi bir handout dağıttıkları zaman bile öğretmenler bu dezenfektanla ellerini dezenfekte etmeleri yönünde çocuklara uyarı yapıyor.

8-) Ailelere çocuklarımıza tahsis edilen sıra ve sandalyeleri ekstra dezenfekte isterlerse öğrencilerin yanına alkollü mendil (sıvı değil) vermemizi tavsiye ettiler.

9-) Her çocuğun okul ihtiyaçlarını beraberinde getirmesi özellikle vurgulandı çünkü çocuklar arasında kalem, silgi ve benzeri materyallerin alışverişi yasaklandı.

10-) Fizik, kimya, bilgisayar labaratuvarlarının her kullanımından sonra devletin belirlediği dezenfekte protokollerine uygun olarak okul tarafından dezenfekte edileceği söylendi.

11-) Okul içerisinde özel olarak bir izolasyon odası oluşturuldu. Herhangi bir semptom gösteren öğrenci olması durumunda, öğrenci ailesi ve/veya sağlık ekipleri alıncaya kadar bu odada izole edilebilecek.

12-) Ayaklarla high-five yapmak veya dirsek dirseğe selamlaşmak dışında her türlü temas yasaklandı.

13-) Maske kullanımı zorunlu olduğunu yazmama gerek yok sanırım.

Hepinize kolay gelsin... Sağlıkla kalın ♥”