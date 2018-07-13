Güneyde öğretmenler sokağa döküldü

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan devlet okullarında görevli öğretmenler, hükümetinin okullarda yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararı protesto etmek amacıyla K.C. Eğitim Bakanlığı önünde protesto gösterisi gerçekleştiriyor.

Haber kaynakları, bu sabahtan itibaren Kıbrıs’ın güneyindeki tüm kentlerinden otobüslerle Lefkoşa’ya gelen öğretmenlerin, K.C. hükümeti ve eğitim bakanının eğitim sisteminde yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararları protesto etmek için Eğitim Bakanlığı önünde toplandıklarını bildirdiler.

Habere göre Kıbrıslı Rum öğretmenler, hükümet tarafından uygulamaya konma kararı alınan önlemlerin kendileriyle diyalog kurulmadan alındığını ve devlet okullarını özel okullar karşısında zayıflatma amacını taşıdığını savunarak protestolarını eylemi yapıyorlar.

Eğitimciler Eğitim Bakanı’nın istifasını istiyor.

FOTOĞRAFLAR CNA/KHA