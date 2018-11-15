Güneyde eylem: Kıbrıs’ta barış engellenemez



Kıbrıs’ın güneyinde dün öğrenci hareketleri tarafından yapılan eylemle “KKTC”nin ilanı kınandı, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” ve “Kıbrıslı Türkler Kıbrıslı Rumlar Ortak Vatan Ortak Mücadele” pankartları açtılar.

Öğrenciler, Kıbrıs’ın tüm dillerinde taşıdıkları pankartlarla, adada bölünmeye son verilmesi, barış, yeniden birleşme çağrısı yaptı.

"Biz savaşmak değil birlikte yaşamak istiyoruz” diyen öğrenciler, kalabalık bir grupla Lefkoşa’da yürüdü.

BM Güvenlik Konseyi kararının da hatırlatıldığı gösteride, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler kararları temelinde çözüm istendi, “Birleşik Federal Kıbrıs” talebi yinelendi.

“Tek bir egemenlik, uluslararası kimlik ve tek vatandaşlığa sahip yeni Kıbrıs ülkesinin, siyasi eşitlik temelinde iki bölgeli ve iki toplumlu olarak hayata geçmesinin zamanıdır” denen konuşmalarda, Kıbrıslıların tüm “vesayetlerden” arınması temennisi de dile getirildi.

Eylemde yapılan konuşmalarda ayrıca “Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin, Ermenilerin, Latinlerin ve Maronitlerin doğum yerlerinde barışçıl bir arada yaşamaları için çaba göstermeliyiz” mesajı da verildi.

Kıbrıs’ın güneyinde Öğrenci Sendikaları, Pancyprian Federasyonu (POFEN) ve Pancyprian Koordinasyon Komitesi tarafından eylemler düzenlendi. Barışcık eylemlere EDON destek verdi.