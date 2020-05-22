Güneyde öğrenci kayıtları dijital oluyor

Kıbrıs’ın güneyinde okul kayıtlarının dijital ortamda yapılması için çalışma başlatıldı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre; Yenilik ve Dijital Araştırma Politikası Müsteşarı Kyriakos Kokkinos, öğrencilerin okullara kayıtlarının dijital olarak yapılabilmesi için Nüfus Kayıt Dairesi ile bağlı olacak bir platformun hazır olacağı ve bundan böyle gelecekte tüm kayıtların dijital yapılacağı konusunda Meclis Eğitim Komitesine bilgi verdiğini açıkladı.

Kokkinos yaptığı bilgilendirme sırasında, yabancı kökenli çocuklar da dâhil bazı çocukların Nüfus Kayıt Dairesine kayıtlı olmadıklarını ama bu sorunun başka yollarla çözülebileceğini söylediğini belirtti.

Kokkinos ortak platformun hazırlanması için ihalelerin başladığını ve bunun tamamlanmasıyla tüm eğitim düzeyindeki aileler, öğretmenler, çocuklar arasında dijital iletişim kurulabileceğini dile getirdi.

Alışkanlıkların sürekli değiştiğini belirterek korona virüsün nene ve dedelerin torunlarıyla platform aracılığıyla iletişim kurmayı öğrenebileceklerini gösterdiğine dikkat çekti.

Temsilciler Meclisi Eğitim Komitesi üyeleri bir bütün olarak bu sürecin hızlandırılmasını istedi.