Güneyde mülteci teknesi tespit edildi

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan gazetelerde bugün yer alan bir haberde, Mağusa’ya bağlı Kappari bölgesi yakınlarında dün denizde içerisinde yaklaşık 20 mültecinin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

Teknede, Lübnan ve Suriye uyruklu mültecilerin bulunduğunu yazan Fileleftheros, ΒΜ mensuplarının tekneye yanaştığını ve daha sonra mültecilerin Rum Yönetimi makamlarına teslim edildiğini belirtti.

Teknenin pazartesi gününden bu yana Mağusa deniz bölgesinde bulunduğunu kaydeden gazete, mültecilerin ifade vermek ve daha sonra Purnara’daki mülteci kabul merkezine götürülmek üzere yetkili makamlarca teslim alındığını ekledi.