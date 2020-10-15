Güneyde “maske” yeniden zorunlu

Kıbrıs’ın güneyinde son günlerde coronavirüs vakalarında rekor artış yaşanması sonrasında, tüm kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu yeniden uygulamaya kondu.



Politis gazetesi son dönemde bir günde 83 ve 51 Covid-19 pozitif saptanmasının ardından tüm kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunun başladığını yazdı.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı karar uyarınca, birden fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.



Aktif olarak yiyip içen, kişisel araçlarında seyahat eden, spor yapan kişiler ile aşçılık mesleğini icra edenler yemek pişirirken maske takmaktan muaf tutuldu.

Bazı sağlık sorunları olanların da maske takmaktan muaf tutulduklarını aktaran gazete, en yüksek vaka artışının Limasol bölgesinde görüldüğünü aktardı.



Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise açıklamasında, son günlerde görülen yüksek vaka artışlarının, salgının kontrolden çıkma tehlikesini ortaya çıkardığını belirtti.



Semptom gösterdikleri halde ciddiye almayarak test yaptırmayı geciktirenler, tüm temaslılarını bildirmeyenler ve önlemleri ciddiye almayanlar olduğunu vurgulayan Yoannu, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.