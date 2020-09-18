Güneyde maske ve sıcak hava öğrencilerde problem yaratıyor
Kıbrıs’ın güneyinde, öğrencilerin sınıflarda maske takmasının zorunlu olması ve yüksek hava sıcaklıklarının, öğrenciler için problem teşkil ettiği ifade edildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde, öğrencilerin sınıflarda maske takmasının zorunlu olması ve yüksek hava sıcaklıklarının, öğrenciler için problem teşkil ettiği ifade edildi.
Haravgi gazetesi, güneydeki “Tüm Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi (PSEM)’in”, ortaokul ve liselerde dün yaşanan bayılma olayları konusunda Kıbrıs Rum Eğitim Bakanı’na bir mektup göndererek, maske kullanımının yüksek hava sıcaklığıyla bağlantılı olarak öğrencilerde probleme neden olduğunu ve buna çözüm bulunması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.
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