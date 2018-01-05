Güneyde lig kaldığı yerden

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde yılbaşı arasından sonra 18’inci hafta karşılaşmaları hafta arasında oynandı. Lig lideri AEK Larnaka konuk ettiği Nea Salamina’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Anorthosis’in Doxa deplasmanında golsüz berabere kalarak puan kaybettiği haftada, iki maç eksiği bulunan APOEL Aris’i 5-2 yenerek üst sıralara biraz daha yaklaştı. Apollon ile AEL arasında oynanan Limasol derbisinde ise taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Omonia’nın Alki’yi deplasmanda 3-0 yendiği haftada Baf – Olympiakos maçı 1-1, Ahna – Ermis maçı da 0-0 tamamlandı. Lige hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

SONUÇLAR

AEK Larnaka - Nea Salamina: 2 - 0

Baf – Olympiakos: 1 - 1

Apollon – AEL: 1 - 1

APOEL – Aris: 5 - 2

Alki – Omonia: 0 - 3

Ahna – Ermis: 0 - 0

Doxa – Anorthosis: 0 - 0