Güneyde lig kaldığı yerden
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde yılbaşı arasından sonra 18’inci hafta karşılaşmaları hafta arasında oynandı.
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde yılbaşı arasından sonra 18’inci hafta karşılaşmaları hafta arasında oynandı. Lig lideri AEK Larnaka konuk ettiği Nea Salamina’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Anorthosis’in Doxa deplasmanında golsüz berabere kalarak puan kaybettiği haftada, iki maç eksiği bulunan APOEL Aris’i 5-2 yenerek üst sıralara biraz daha yaklaştı. Apollon ile AEL arasında oynanan Limasol derbisinde ise taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Omonia’nın Alki’yi deplasmanda 3-0 yendiği haftada Baf – Olympiakos maçı 1-1, Ahna – Ermis maçı da 0-0 tamamlandı. Lige hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.
SONUÇLAR
AEK Larnaka - Nea Salamina: 2 - 0
Baf – Olympiakos: 1 - 1
Apollon – AEL: 1 - 1
APOEL – Aris: 5 - 2
Alki – Omonia: 0 - 3
Ahna – Ermis: 0 - 0
Doxa – Anorthosis: 0 - 0