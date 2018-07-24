Güneyde kuzu zamlandı, yine de daha ucuz

Kıbrıs’ın güneyinde kuzu eti fiyatlarında geçen haftaya oranla yaklaşık 1 Euro’luk artış yaşandı. Artış ile kuzu pirzolanın kilosu 41 TL’den 46 TL’ye çıkarken, kuzu kıymanın kilosu ise 42 TL’den 45 TL’ye yükseldi. Buna rağmen güneydeki et fiyatları, kuzeydeki fiyatlardan daha düşük seviyelerde kaldı.

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN’in her hafta hazırladığı Güney-Kuzey Alışveriş Sepeti’nde bu haftaki hareketliliğin ilk etkisi güneydeki et reyonlarında görüldü.

Kıbrıs’ın güneyinde et fiyatlarında yaklaşık 1 Euro’luk artış yaşanırken, bazı sebze meyve fiyatlarında 2 TL ile 7 TL’ye varan düşüş ve artışlar yaşandı.

Kıbrıs’ın güneyinde et fiyatlarında yaklaşık 1 Euro’luk artış oldu. Kuzu etinde yaşanan artış ile kuzu pirzolanın kilosu 41 TL’den 46 TL’ye çıkarken, kuzu kıymanın kilosu ise 42 TL’den 45 TL’ye yükseldi.

Buna rağmen yine de güneydeki et fiyatları, kuzeydeki fiyatlardan daha düşük seviyelerde kaldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 60 TL kilosu olan kuzu pirzola, güneydeki yükselişe rağmen 46 TL civarlarında seyrederken, kuzeyde 59 TL dolaylarında olan dana kıymanın kilosu ise güneyde 36 TL.

Kıbrıs’ın kuzeyinde aylık 2 bin 365 TL’ye çalışan bir asgari ücretli ile kuzeyinde çalışan ve 2 bin 688 TL yoksulluk ücreti alan kişi, YENİDÜZEN’in alışveriş sepetinde yer alan et ve et ürünleri ile meyve ve sebzeye 300 TL civarında bir rakam ödüyor.

Adanın her iki yanında yapılan gider oranında neredeyse aynı oranların görülmesine karşın maaşlar arasındaki uçurum oldukça farklı…

Sebze ve meyve reyonları da hareketli…

Kıbrıs’ın kuzeyindeki sebze ve meyve reyonlarında sadece iki ürünün fiyatlarında gerileme yaşanırken en büyük düşüş incirde görüldü.

14,25 TL olan incirin kilosu 4 TL gerileyerek 10,25 TL’ye düştü.

Fiyatı çıkışa geçen ürünler arasında ise başı çeken 3 TL’lik artış ile kiraz oldu.

Geçen hafta 14,95 TL olan kirazın kilosu bu hafta 17,95’e çıktı.

Güneydeki fiyatlarda ise babutsa ve börülce hızlı değişiklikleri ile şaşırttı. 10,97 TL olan börülcenin kilosu 8 TL’yi aşan bir artışla 19,32 TL’ye çıkarken, babutsanın kilosu ise 6 TL’yi aşan düşüş ile 13,79 TL’den 7,56 TL’ye geriledi.

Kayısı ve kiraz sezonu kapatıyor

Kayısı ve kiraz mevsim normali üzerinde fiyatlarla sezonu bitirmeye hazırlanıyor.

Taze fındık, kayısı ve kiraz bu hafta güneydeki market reyonlarında yer almazken, kayısı ve kirazın mevsiminin geçmesinden ötürü artık piyasada olmayacağı belirtildi.

Kuzeyde ise son günlerini yaşadığı ifade edilen kayısı ve kiraz, mevsim normallerinin üzerinde fiyatlara sahip olsa da piyasaya girdiği yüksek fiyatları geride bıraktı.

Kirazın kilosu kuzeyde 17,95 TL’den kayısının ise 9,50’den tüketiciye ulaşıyor.

Taze fasulye piyasa eksiği

Kuzey marketlerindeki reyonlarda bu hafta yer almayan taze fasulyenin ise piyasa eksiği olduğu ve bundan dolayı da fiyatının çok yükseldiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta 12,50 TL olan taze fasulyenin kilosu bu hafta piyasada fazla görülmemesine karşın 18 TL.

Güneydeki reyonlarda yer alan taze fasulyenin kilosu ise 22 TL’yi aşıyor.

14 Temmuz tarihinde 5,63 TL olan Euro, 23 Temmuz tarihinde ise 5,60 TL olarak işlem gördü.

FİYAT ARTIŞINDA KUZEYDE REKOR KİRAZDA… Geçen hafta 14,95 TL olan kirazın kilosu bu hafta 17,95’e çıktı.

Ürün fiyatları yükselişte

Fiyatı düşen meyve ve sebzeler arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde sadece iki ürüne rastlanırken, güneyde 6 çeşit üründe fiyatlarda düşüş yaşandı.

Kuzeyde 7, güneyde ise 5 çeşit ürün fiyatı yükselenler arasında yer aldı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ KUZEYDE İNCİRDE… Kıbrıs’ın kuzeyindeki reyonlarda sadece iki ürünün fiyatlarında gerileme yaşanırken en büyük düşüş incirde görüldü. 14,25 TL olan incirin kilosu 4 TL gerileyerek 10,25 TL’ye düştü.

Kuzeyde düşüşte incir, yükselişte kiraz başı çekti

Kıbrıs’ın kuzeyindeki meyve, sebzeler arasında sadece bamya ve incirde fiyatlarda düşüş yaşandı. En büyük düşüş incirde görüldü.

Geçtiğimiz hafta 8,75 TL olan bamyanın kilosu bu hafta 7,25 TL’ye gerilerken, incirin kilosu 14,25 TL’den 10,25 TL’ye geriledi.

Kuzeyde fiyatı düşen iki ürüne karşın 7 ürünün fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı.

İncirdeki gerilemeye karşın fiyatı çıkışa geçen ürünler arasında başı çeken 3 TL’lik artış ile kiraz oldu.

Geçen hafta 14,95 TL olan kirazın kilosu bu hafta 17,95’e çıktı.

Fiyatı yükselen diğer başlıca ürünlerin ise kilo fiyatlarındaki değişiklik şöyle;

Salatalık 3,60 TL’den 6 TL’ye, kavun 2,99 TL’den 4,95 TL’ye, domates 3,99 TL’den 5,95 TL’ye, soğan 3,45 TL’den 4,80 TL’ye, kiraz 14,95 TL’den 17,95 TL’ye, limon 12 TL’den 12,50 TL’ye, börülce ise 12,50 TL’den 14,95 TL’ye yükseldi.

GÜNEYDEKİ BABUTSA VE BÖRÜLCEDE HIZLI DEĞİŞİKLİK… Geçen hafta 10,97 TL olan börülcenin kilosu 8 TL’yi aşan bir artışla 19,32 TL’ye çıkarken, babutsanın kilosu ise 6 TL’yi aşan düşüş ile 13,79 TL’den 7,56 TL’ye geriledi.

Güneyde babutsa ve börülce şaşırttı

Güneyde fiyatı yükselen ürünlere karşın düşen ürünler çoğunlukta. Patates, salatalık, kabak, biber, börülce gibi ürün fiyatları düşerken, limon, domates, bamya, üzüm, kavun ve babutsa fiyatları geriledi.

Fiyatı yükselen ürünler arasında börülce başı çekerken, babutsada büyük bir gerileme yaşandı.

Buna göre; 10,97 TL olan börülcenin kilosu 8 TL’yi aşan bir artışla 19,32 TL’ye çıktı.

Babutsanın kilosu ise 6 TL’yi aşan düşüş ile 13,79 TL’den 7,56 TL’ye indi.