Güneyde Koronavirüs şüphesi

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs’ın güneyinde Çin asıllı bir şahıs, Çin’i ziyareti ardından adaya döndükten sonra, Koronavirüsü taşıyor olabileceği kuşkusuyla hastanede gözetim altına alındı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından atılan tweet’te söz konusu şahsın dün gece Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Çin’den birkaç gün önce adaya döndüğü zaman daimi olarak Kıbrıs’ta yaşamakta olan söz konusu şahsın havaalanında skandan geçirildiği belirtilen açıklamada, yüksek ateş teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Halen hastanede izole olarak tutulmakta olan şahsın, Koronavirüsün semptomlarına benzer semptomlar gösterdiği de kaydedildi. Söz konusu şahsın doktorlar tarafından muayene edildiği ve A Tipi grip virüsü olmadığının kesinleştirildiği belirtildi.

Kıbrıs’ın güneyinde Çin’den gelen yolcuların bazıları havaalanında skandan geçiriliyor. Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ise bu hafta karantina odaları oluşturuldu.

Çeviri: YENİDÜZEN