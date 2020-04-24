Güneyde kısıtlamaların kalkması için 4 aşama

Küresel salgın corona virüsün yayılmasını önleme amacıyla Kıbrıs’ın güneyinde uygulamaya konulan kısıtlamaların 4 aşamada kaldırılacağı belirtildi.

4 Mayıs’tan itibaren başlayacak yeni dönemin coronavirüs vaka sayılarında ciddi artış görülmediği taktirde 2 -3 ay sürmesi bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) haberine göre, her aşama arasında iki hafta olacak, uzmanların durum değerlendirmesi sonucunda bir sonraki aşamaya geçilebilecek. Covid-19 vaka sayılarında artış gözlemlendiği taktirde ise kısıtlamaların yeniden uygulamaya gireceği bildirildi.

Sosyal mesafe ve hijyen önlemlerin ise kısıtlamalar kalksa da yine devam edeceği aktarıldı.

Bilim kurulun hazırladığı önerilerin salı günü Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e sunulması beklendiğini aktaran KHA, bir gün sonra da Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini yazdı.

Güneyde hâlihazırda günde bir defa sokağa çıkma izni verilirken 4 Mayıs’ta ilk aşamaya geçişle daha fazla izin verilmesi bekleniyor. Birinci aşamada ayrıca küçük inşaatlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve küçük dükkanlar açılacak.

Sağlık verilerinin olumlu olması durumunda, mayıs ayı ortasında ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada kuaförler, güzellik ve spor salonlarının açılması planlanıyor.

Haziran ayının başında spor aktivitelerinin kapalı kapılar ardında yapılması hedefleniyor.

Alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafelerin açılması dördüncü aşamada ve sayı kısıtlamaları ile birlikte ele alınacağı bildirildi.

Okulların ve dini ibadet yerlerinin açılması hala değerlendiriliyor.

Havaalanları ve geçiş noktalarının ise sağlık verilerine bağlı olarak 3 ay sonra açılması bekleniyor.