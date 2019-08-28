Güneyde Kıbrıslı Türklerin ‘sağlık hakları’ gündemde

Kıbrıs Sağlık Sigortası Kurumu (OAY) Müdür Vekili Andreas Papakonstantinu, bu konunun, özel bir tüzükle düzenlendiğini, güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelerde daimi ikameti olmasa bile, yeni sağlık sisteminin sunduğu hizmetlerden yararlanabileceğini belirtti.

Papakonstantinu, Kıbrıslı Türklerin, adanın güneyinde geçerli olan ve “GESİ” olarak bilinen Genel Sağlık Sistemi Yasası temelindeki hakları konusunda Politis gazetesine açıklama yaptı.

Papakonstantinu, emekli maaşı alan ancak kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Türklerin, GESİ için hak sahibi olmadığını da belirtti.

Yasanın, sistemin hak sahiplerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelerde veya, Kıbrıs’taki Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya Birleşik Krallık egemen üsler bölgesinde ikamet eden kişiler olduğundan söz ettiği de ifade edildi.