Güneyde Kıbrıslı Türk’e 7 yıl hapis cezası

Kıbrıs’ın güneyinde yıllarca hırsızlık yapan bir Kıbrıslı Türk’e 7 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi 39 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün 2008 yılından yakalandığı 2016 yılına kadar iki arkadaşıyla birlikte güneyde evlere girip hırsızlık yaptığını yazdı.



Tüm bu hırsızlıkların maliyetinin 215 bin Euro olduğunu kaydeden gazete, hakkındaki 100 suçu kabul eden Kıbrıslı Türk’ün 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.