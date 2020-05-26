Güneyde karantina otellerine 7 milyon Euro

Kıbrıs'ın güneyinde hükümet, Coronavirüs salgını sebebiyle yurt dışından Kıbrıs’a getirilerek otellerde karantinaya alınan Kıbrıslı Rumlar için karantina otellerine yaklaşık 7 milyon Euro ödeyecek.

Fileleftheros gazetesi, Coronavirüs sebebiyle yurt dışından Kıbrıs’a dönen Kıbrıslı Rumların karantina süreçlerini geçirdikleri 35 otele ödenecek miktarın yaklaşık 7 Milyon Euro civarında olduğunu yazdı.

Haberde, tek yataklı odalar için günlük 60, çift kişilik odalar için ise 90 Euro ödeyecek olan hükümetin, otellerin güvenliğinin sağlanması için güvenlik şirketlerine ise yaklaşık 558 bin Euro ödeme yapacağı belirtildi.