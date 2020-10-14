Güneyde kapalı alanlarda maske zorunlu
Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, güneyde tüm kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğunu açıkladı.
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Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, güneyde tüm kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğunu açıkladı.
Covid-19 salgın önlemleri çerçevesinde alınan karara göre, ikiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı alanlara maske takma zorunluluğu getirildi.
“Kritik bir eşikteyiz” uyarısı yapan Constantinos, futbol kulüpleri ve iş yerlerinde önlemlere yeterince uyulmadığına dikkat çekti.
Gençlere seslenen bakan, “ailelerinizi düşünün, kurallara sıkı bir şekilde uyun” mesajını verdi.
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