Güneyde Kanlıdere yine taştı

Bölgede son 24 saattir etkili olan kötü hava koşulları tüm Kıbrıs'ta hayatı olumsuz etkiliyor.

Kıbrıslı Rum haber kaynakları, şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle özellikle Baf ve Larnaka başta olmak üzere birçok evi ve iş yerini su bastığını, ağaçların söküldüğünü, tabelaların uçtuğunu, yollarda çökmeler ve derin çatlaklar oluştuğunu, dağlık bölgelerdeki yollarda taş ve toprak kaymaları meydana geldiğini, bazı bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Kıbrıs'ın güneyinde yer alan barajlardaki doluluk oranı yüzde 94,6’ya ulaştı, birçok barajda taşma meydana geldi. Taşan barajların yakınlarında sulara gömülen bazı araçlar polis ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Limasol-Potamiu köyündeki “Neu Yordani” isimli manastırda, 18 kişi, mahsur kaldı, polis ve itfaiye kurtarma çalışması başlattı.

Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Aşağı Deftera bölgesinde yollar, aşırı yağış nedeniyle nehir haline gelirken derelerin taşması nedeniyle şehir içerisindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Ağaçların elektrik iletim hatları üzerine düşmesi nedeniyle Limasol ve Baf’ın bazı bölgelerine elektrik enerjisi verilemiyor.

Hava şartlarının Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken Meteoroloji dairesi tarafından şiddetli yağış ve rüzgar için verilen sarı alarm durumu devam ediyor.

Son 24 saattir bölgeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar nedeniyle Kanlıdere’nin Strovolos mevkinde dereler taştı

Kanlı Dere’nin taşması sonucu Strovolo’da sorunlara yol açtı. Belediye Tiyatrosu önünde bulunan köprü, taşan sular nedeniyle kullanılamaz hale gelerek trafiğe kapatıldı.

foto philenews/ görüntü Yiannos C. Ioannou