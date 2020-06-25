Güneyde kamuda çalışan Kıbrıslı Türkler kesintisiz ödenecek

Kıbrıs’ın güneyinde kamu sektöründe çalışan ve coronavirüsün yayılmasının kısıtlanması için alınan önlemler dolayısıyla kuzeyde kalan ve işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türk çalışanların, maaşlarını normal şekilde ödenecekleri haber verildi.

Bahse konu çalışanların sınır kapılarının kapanması yüzünden işlerine gidemediklerini yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum hükümetinin bu çalışanların maaşlarından kesinti yapılmaması konusunda direktif verdiğini kaydetti.

Haberde, Rum tarafındaki “Kamu Yönetimi ve Personel Dairesi Başkanlığının” bir genelge yayımladığı ve bu genelgede bu kategorideki çalışanların maaşlarını normal şekilde alacaklarını belirttiği ifade edildi.

Genelgede, Kıbrıs Rum Maliye Bakanının, kamu sektöründe çalışan ve coronavirüsün yayılmasının kısıtlanmasına ilişkin alınan önlemler çerçevesinde geçiş noktalarının kapanması dolayısıyla KKTC’de mahsur kalan çalışanların yokluğunun haklı olduğuna karar verdiği, bundan ötürü bu kişilerin maaş ödemesinin normal şekilde devam edeceği de vurgulandı.

Genelgenin tüm kamu hizmeti çalışanlarına hali hazırda tebliğ edildiği de ifade edildi.