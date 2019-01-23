Güneyde kadına karşı şiddete ağır cezalar gündemde

Kıbrıs’ın güneyinde kadına karşı işlenen şiddet suçlarında cezaların artması gündemde.

Adalet Bakanı Ionas Nicolaos’un dün sunduğu değişiklik yasa tasarısına göre, mevcut yasada yer alan cezalar artırılıyor.

Buna göre yasada kadına karşı işlenen suçlar için, “Uygunsuz hal tavır” 2 yerine 10 yıl hapis, para cezalarının da 5 kat artırılarak 5 bin Euro’ya çıkarılması yer alıyor. “Vahim zarar”ın cezası ise 7 yerine 12 yıl hapis, tecavüze de mevcut 14 yıl yerine müebbet hapis cezası öngörülüyor.

Değişiklik önerisinde, çocuklara karşı işlenen suçlarda da ceza artırımı var.

13 yaşından küçük kız çocuklarına taciz teşebbüssünde bulunanlar 3 yıl yerine 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek. Kıbrıs’ın güneyinde 13 yaşından küçük çocuklara tacizin cezası ise müebbettir.

Değişiklik tasarısında 13-16 yaş arasındaki kız çocuklarına tacizin cezası 20 yıla kadar çıkması yer alıyor. Ayni ceza zihinsel veya bedensel engeli bulunan kadınlar için de geçerli olacak.

“Alıkoymak” suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla çıkartılıyor.

Tasarıda ayrıca, “Zorla evlendirme”nin suçu 3 yıldan 5 yıla, zorla “Çocuk aldırma” ve “Kısırlaştırma”, “Tutsak etme”nin cezaları 14 yıldan müebbette, “genital sakatlama” için de 5 yerine 10 yıl hapis cezası yer alıyor.

Cinsel taciz için tutsak etme 3 yıldan 5 yıla ve veya 10 bin Euro para cezası yer alıyor.

Kaynak : Cyprus Mail/ çeviri YD