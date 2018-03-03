Güney’de işsizlik oranı % 9.8

Güney Kıbrıs’ta, Ocak 2018 ayı itibarıyla işsizlik oranının, 2012 yılından bu yana ilk kez yüzde 10 barajının altına düşerek, yüzde 9.8 olarak kaydedildiği belirtildi.



Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın işsizlik oranının Ocak 2017’de yüzde 12.6 olarak kaydedildiğini, 2018 yılının aynı ayında ise bu oranın yüzde 9.8 şeklinde olduğunu yazdı.